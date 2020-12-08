Как самим «запломбировать» зубы и причем тут водка 

Во всем многообразии народных средств есть и такое, которым принято лечить зубы. Для этого используют аир — это одно из лекарственных растений, включенных в официальные справочники. О его полезных свойствах давно известно многое. В корнях аира содержатся эфирные масла, биологически-активные элементы, азарон, куркумен, акорон, борнеол, элемент, каламеол и бета-пинен. Такой состав делает растение чрезвычайно полезным.

Как выяснил "Рамблер", аир используют для решения проблем с пищеварением, метаболизма, мочеполовой сферы, иммунитета и нервной системы.

При этом корень аира решает и проблемы с деснами.

"Мы активно назначаем порошок корней аира при проблемах с деснами. Вечером после обычной чистки зубов почистить зубы порошком аира, рот не ополаскивать, можно сплюнуть и идти спать.

Или применить 1 чайную ложку — 1 ст. ложку корневищ аира из аптечных фильтр-пакетов, его можно сосать всю ночь, он хорошо прилипает к деснам. Аир может немного окрашивать пломбы в коричневый цвет. На передних зубах это выглядит не очень эстетично, зато десны целы", — рассказала изданию Комсомольская правда Елена Корсун, к.м.н. зав. кафедрой фитотерапии ИВМ РУДН, руководитель учебно-оздоровительного центра при НАНМ.

Еще одним действенным народным средством считается отвар аира на водке с прополисом. Аир обезболивает корни зубов, а прополис пломбирует все микротрещины.

Для того, чтобы приготовить такой настой пригодится пол-литра водки 40%. В нее следует всыпать полстакана корней аира и отложить.

Для второго настоя нужно взять еще пол-литра водки и всыпать 15-20 грамм растертого прополиса.

Оба настоя следует настаивать 7-10 дней, а затем применять одновременно. Так, нужно смешать одну столовую ложку настойки аира с чайной ложкой настойки прополиса. Этой жидкостью следует полоскать рот 2-3 минуты.

Полоскания лучше делать перед сном или во время сильной зубной боли. Длительность лечения составляет примерно 3-5 недель.