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Врач назвал дешевый способ поднять иммунитет 

News.ru и ещё 1 14 часов назад
Врач назвал дешевый способ поднять иммунитет
Фото: Medical Note
Наиболее доступным и действенным способом поднять иммунитет является употребление напитка с кислыми ягодами — брусникой, калиной, рябиной, облепихой —, а также лимоном. Чтобы его приготовить, следует положить ингредиенты в банку с водой и растолочь. Такой напиток, в частности, поможет снизить риск заражения коронавирусом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт Ольга Бурлакова.
Вода с ягодами или лимоном помогает организму восстановить кислотно-щелочной баланс и снабжает его большим количеством витаминов. Это оказывает крайне благоприятное воздействие на иммунную систему человека. При этом не нужно забывать и об употреблении чистой воды, отмечает терапевт. Чтобы меньше болеть следует выпивать по 30 мл жидкости на килограмм веса.
Укрепить иммунитет также поможет настойка прополиса. Ей можно орошать нос и рот, но наибольший эффект человек получит при использовании свеч с этим веществом.
Меньше болеть, помимо прочего, помогут хрен, красный перец и васаби. Всё дело в том, что они стимулируют пищеварительную систему, в которой содержится около 70% иммуномодулирующих клеток человека, пояснила Бурлакова.

Поддержать иммунитет также поможет маточное молочко. Ведь это кладезь питательных веществ. Его можно найти в жидком виде, в таблетках, а также в виде мумиё. При этом нужно понимать, что существует большая вероятность наткнуться на подделку. Лучше приобретать маточное молочко на Алтае, — сказала Бурлакова.

Если человек хочет меньше болеть, ему следует отказаться от приёма иммуномодуляторов, отмечает специалист. Всё дело в том, что иммунная система очень чувствительна к такого рода лекарственным препаратам.

Иммуномодуляторы не только не помогают людям меньше болеть, но и могут даже ухудшить здоровье. Если человек долго принимает такие препараты, его иммунные клетки дезориентируются и перестают «считывать» бактерии и вирусы в организме. В период пандемии это особо опасно, — заявила Бурлакова.

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Народная медицина , Ольга Бурлакова
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