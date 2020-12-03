Врач назвал дешевый способ поднять иммунитет 

Наиболее доступным и действенным способом поднять иммунитет является употребление напитка с кислыми ягодами — брусникой, калиной, рябиной, облепихой —, а также лимоном. Чтобы его приготовить, следует положить ингредиенты в банку с водой и растолочь. Такой напиток, в частности, поможет снизить риск заражения коронавирусом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт Ольга Бурлакова

Вода с ягодами или лимоном помогает организму восстановить кислотно-щелочной баланс и снабжает его большим количеством витаминов. Это оказывает крайне благоприятное воздействие на иммунную систему человека. При этом не нужно забывать и об употреблении чистой воды, отмечает терапевт. Чтобы меньше болеть следует выпивать по 30 мл жидкости на килограмм веса.

Укрепить иммунитет также поможет настойка прополиса. Ей можно орошать нос и рот, но наибольший эффект человек получит при использовании свеч с этим веществом.

Меньше болеть, помимо прочего, помогут хрен, красный перец и васаби. Всё дело в том, что они стимулируют пищеварительную систему, в которой содержится около 70% иммуномодулирующих клеток человека, пояснила Бурлакова.

Поддержать иммунитет также поможет маточное молочко. Ведь это кладезь питательных веществ. Его можно найти в жидком виде, в таблетках, а также в виде мумиё. При этом нужно понимать, что существует большая вероятность наткнуться на подделку. Лучше приобретать маточное молочко на Алтае, — сказала Бурлакова.

Если человек хочет меньше болеть, ему следует отказаться от приёма иммуномодуляторов, отмечает специалист. Всё дело в том, что иммунная система очень чувствительна к такого рода лекарственным препаратам.