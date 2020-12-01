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Стопкоронавирус.рф

Девушки показали, как лечить прыщи народным средством, и насмешили дерматологов 

Даня Виттиг 15 часов назад
Народное средство от прыщей вызвало смех у врачей
Фото: depositphotos.com
Пользовательницы TikTok вновь вспомнили о народной медицине и начали массово лечить акне.
Девушки отыскали в Сети метод лечения кожных высыпаний при помощи сырого картофеля. Подобное видео впервые появилось в апреле: им поделилась пользовательница sierrastyless, которая заявила, что если приложить картошку на участок с прыщом, то он быстро заживает. Идея стала вирусной и быстро разошлась по Интернету.
Однако способ вызвал насмешки у специалистов. Клинический дерматолог, доктор Муниб Шах объяснил, почему овощ не способствует сохранению красоты кожи.

«Картофель имеет высокое содержание салициловой кислоты. Мы знаем, что она полезна при лечении прыщей. Однако, на мой взгляд, это не несет никакой пользы. Зачем вам вообще прибегать к картофелю, если у нас есть безопасные и относительно недорогие средства с содержанием салициловой кислоты, которые можно купить в любой аптеке?» — недоумевал он.

Вместо этого эксперт порекомендовал придерживаться поэтапного ухода за кожей, который включает в себя ретиноиды. В пример он привел средства The Ordinary или Paula's Choice, с помощью которых можно предотвратить появление высыпаний. Если они все же возникают, то их следует обработать салициловой кислотой.
А диетолог Джулия Рокка добавила, что картофель следует использовать исключительно внутрь.

«Он богат антиоксидантами. В картофеле есть витамин С и клетчатка, поэтому он может способствовать уменьшению угрей, а также улучшению иммунной системы», — объяснила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, может ли коронавирус проявить себя на коже.
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