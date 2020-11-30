Врач назвал причины сильной тяги к шоколаду 

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анатолий Бала, назвал причины, из-за которых у человека возникает сильная тяга к шоколаду. Его слова приводит газета «Комсомольская правда»

Прежде всего, по словам Бала, желание съесть шоколад указывает на нехватку в организме определенных веществ, выступающих в роли антидепрессантов. Врач также отметил, что человек может неосознанно хотеть шоколад, чтобы увеличить мозговую активность, — этот продукт богат кофеином.

Бала отметил еще одну причину сильного желания употребить шоколад — пищевая привычка. По его словам, зависимость от шоколада сравнима с той, что человек испытывает при регулярном потреблении чая и кофе.