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Как на самом деле работают горчичники

Мария Грибова
25 ноября 2020
Несколько десятилетий назад горчичники считались отличным средством от простуды. «Рамблер» расскажет, как они работают, и насколько они эффективны на сегодняшний день.
Горчичники представляют собой бумажные пакетики, внутрь которых насыпан порошок из мелко смолотых горчичных зерен. Чтобы использовать горчичники, их нужно смочить водой. Жидкость вступает в реакцию с эфирным горчичным маслом, и в результате этого образуются токсичные соединения, которые раздражают кожу и слизистые оболочки. Таким образом и создается тот самый разогревающий эффект.
Однако горчичники способны лишь на некоторое время увеличить приток крови к конкретному участку кожи и доставить легкий дискомфорт. Из-за неприятных ощущений пациент отвлекается от боли, вызванной недугом. Горчичники относят к отвлекающей терапии, поскольку сами по себе они не способны лечить. К такому выводу медики пришли лишь к концу XX века.
На сегодняшний день горчичники используют для облегчения состояний, связанных с перенапряжением и растяжением мышц, невралгией, миалгией и артритом.
Также обязательно стоит помнить, кому нельзя ставить горчичники. Подобные горячие компрессы запрещены людям с аллергией на эфирное горчичное масло, а также с температурой выше 37,7 °С. Еще горчичники противопоказано ставить на царапины, ранки и всевозможные образования на коже: родинки, бородавки, фурункулы, угри и сыпь.
Народная медицина,Простуда,
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