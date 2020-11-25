Как на самом деле работают горчичники

Несколько десятилетий назад горчичники считались отличным средством от простуды. «Рамблер» расскажет, как они работают, и насколько они эффективны на сегодняшний день.

Горчичники представляют собой бумажные пакетики, внутрь которых насыпан порошок из мелко смолотых горчичных зерен. Чтобы использовать горчичники, их нужно смочить водой. Жидкость вступает в реакцию с эфирным горчичным маслом, и в результате этого образуются токсичные соединения, которые раздражают кожу и слизистые оболочки. Таким образом и создается тот самый разогревающий эффект.

Однако горчичники способны лишь на некоторое время увеличить приток крови к конкретному участку кожи и доставить легкий дискомфорт. Из-за неприятных ощущений пациент отвлекается от боли, вызванной недугом. Горчичники относят к отвлекающей терапии, поскольку сами по себе они не способны лечить. К такому выводу медики пришли лишь к концу XX века.

На сегодняшний день горчичники используют для облегчения состояний, связанных с перенапряжением и растяжением мышц, невралгией, миалгией и артритом.