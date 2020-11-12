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5 сигналов о том, что вашему организму нужна помощь 

Анастасия Иванова 12 ноября 2020
5 сигналов о том, что вашему организму нужна помощь
Фото: depositphotos.com
тВ попытке решить множество рабочих задач, мы часто забываем прислушаться к собственному организму. Хотя некоторые его проявления вполне могут указывать на некоторые неполадки. "Рамблер" собрал пять сигналов, которые подает нам тело, когда что-то идет не так.

Низкая температура тела

В основном, нас тревожит только высокая температура, которая говорит о воспалении. Однако в низкой температуре также нет ничего хорошего. Это показатель того, что вашему телу серьезно не хватает энергии. Возможно, дело в давлении или ослаблении функции щитовидной железы. Запомните, ослабленный организм находится под угрозой вирусов и инфекций.

Сухая кожа

Чаще всего кожа начинает высыхать на лице и губах, а также руках, локтях и подушечках пальцев. В некоторых случаях участки могут потрескаться и приносить дискомфорт. Это говорит о том, что в вашем организме не хватает витамина Е, поэтому следует увеличить потребление овощей, масла, орехов и рыбы. А пока рацион не подействовал, смазывать пораженные участки питательным кремом.

Кровоточат десны

Десны могут кровоточить из-за того, что на зубах скопился налет, который можно удалить только при помощи профессиональной чистки. Но иногда кровоточащие десны говорят о недостатке витамина С. Восполнить его баланс в организме помогут фрукты и овощи в рационе. Вы также можете попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.

Постоянно хочется пить

Если вы справляетесь с желанием пить при помощи чая, кофе и других напитков, то ваш организм в 90% находится в обезвоженном состоянии. Все обменные процессы в организме и вывод токсинов происходит с помощью воды. Поэтому постарайтесь употреблять больше чистой воды, вы сразу заметите разницу в работе всех систем организма

Хроническая усталость

Если даже после сна и выходных, вы чувствуете усталость, значит тело пытается вывести вас на разговор. Для начала необходимо наладить качественное питание, проверить уровень сахара в крови и научиться расслабляться, например, ввести в жизнь спорт, практики медитаций и массажа.
Видео дня. Названы привычки, ведущие к глухоте
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Народная медицина
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