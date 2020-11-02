Можно ли защититься от вирусов при помощи дегтя 

От возможности подхватить грипп или простуду не застрахован, увы, никто. Но любое заболевание, как известно, легче постараться предотвратить, чем лечить. Наверно, именно поэтому существует так много народных рецептов предотвращения простудных заболеваний. В качестве средств для защиты от вирусов предлагают натуральные средства: чеснок, лимон, мед и многие другие. Эти средства известны всем. Но есть и не слишком распространенное, но, говорят, весьма эффективное средство борьбы с вирусами и инфекциями, которое, ко всему прочему, поможет укрепить иммунитет, — обычный деготь. О его возможном применении в качестве профилактики вирусных заболеваний читайте в материале «Рамблера».

Пары дегтя — отличный природный антисептик. Об этом наверняка знали наши предки, так любившие баню по-черному. Почему, собственно, она была «черной»? По той причине, что внутри такие парные были, действительно, черного цвета от пропитавшего их стены дегтя. Пары дегтя выделялись в процессе топки бани непременно березовыми дровами и оседали на бревна. Далее, когда баню вновь затапливали, эти пары вновь начинали циркулировать в воздухе помещения, благотворно влияя на посетителей парной.

В наши дни о банях по-черному уже практически и не вспоминают, но это не значит, что деготь тоже лишился своих свойств. И вместо бани можно применять его намного проще.

Березовый деготь можно купить в любой аптеке и использовать его в качестве натурального антисептика. Обычно его рекомендуют в качестве наружного средства при заболеваниях кожи. Но не менее действенно попробовать подышать и его парами. Правда, придется смириться с не слишком приятным запахом.

Для того, чтобы начали выделяться необходимые пары, деготь необходимо нагреть. Умельцы советуют делать это с помощью фумигатора. Пару капель березового дегтя следует капнуть на специальную таблетку, вставить ее в фумигатор и включить его. Нагреваясь, деготь будет выделять целебные пары, благотворно действующие на органы дыхания и защищающие от вирусов.

Важно!

Использование березового дегтя без консультации с врачом не рекомендуется! Перед тем, как применять любое средство, способное повлиять на здоровье, необходимо посоветоваться со специалистом!