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Правда ли, что шиповник помогает повысить иммунитет 

Анастасия Иванова 16 часов назад
Правда ли, что шиповник помогает повысить иммунитет
Фото: depositphotos.com
Шиповник часто используют в народной медицине. Многие люди собирают ягоды впрок, чтобы всю зиму готовить из них чай, который повышает иммунитет. "Рамблер" выяснил, действительно ли шиповник повышает иммунитет.
Чтобы повысить иммунитет, необходимо на протяжении месяца принимать напитки, которые состоят из ягод шиповника. Некоторые, кстати, заменяют шиповником чай в холодное время года. Таким образом, вы сможете поддержать иммунитет и противостоять простудам.
Чем же так полезен шиповник? В его составе есть витамины группы В, высокая концентрация витамина С, которая как раз и отвечает за иммунитет. Среди других витаминов отмечается бета-каротин. Это вещество, кооторое помогает синтезировать витамин А. Он позволяет ускорить все обменные процессы внутренних органов и улучшить зрение. А витамин В2 влияет на состояние внешнего вида ногтей, кожи и волос.
Несмотря на всю пользу, которую несут напитки из шиповника, существуют и строгие противопоказания к употреблению. Например, людям со слабой пищеварительной системой (острые гастрит, язва или повышенная кислотность желудочного сока) пить шиповник запрещено.
А если у вас высокое давление, то употреблять напитки на основе шиповника можно в минимальных количествах. Дело в том, что полезный напиток может настолько повысит артериальное давление, что произойдёт кровоизлияние в мозг.
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