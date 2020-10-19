Правда ли, что куриные хрящи лечат суставы

Бытует мнение, что с помощью куриных хрящей, употребляемых в пищу, можно восстановить свои собственные суставы. Так ли это на самом деле расскажет «Рамблер».

Куриные хрящи считаются богатым источником коллагена, который очень важен для соединительной ткани. Они действительно способны приносить определенную пользу при артритах и других заболеваниях: снимается воспаление, боли уменьшаются. Ведь хрящевая ткань является «строительным материалом» для суставов в форме коллоидной ткани.

Употреблять продукт нужно в вареном виде, самое известное блюдо, приготовленное из хрящей – холодец, его можно и нужно есть раз или два в неделю. При употреблении хрящей нужно не ограничивать себя в питье, лучше, если это будет обычная чистая вода, без подсластителей.