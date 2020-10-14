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Лекарственные травы, которые могут быть опасны 

Елизавета Назарова 14 октября 2020
Лекарственные травы, которые могут быть опасны
Фото: depositphotos.com
Многие люди предпочитают лечить различные болезни лечебными отварами. Они же не покупают травы в аптеке, а собирают их сами или приобретают "с рук". Некоторые растения, которые считаются целебными, могут быть опасны. "Рамблер" рассказывает, как обезопасить себя от ядовитых трав.
Существует несколько правил, которые врачи повторяют своим пациентам, если те приходят к ним за рекомендацией о лечебных отварах. Во-первых, пить препарат нужно по назначению. Если вы хотите "попить травки", то нужно проконсультироваться у врача. Дело в том, что некоторые растения могут положительно влиять на одно заболевание, но их употребление негативно скажется на другом. Кроме того, напитки могут быть несовместимы с лекарствами, которые вы принимаете на регулярной основе. Поэтому консультация врача необходима. Во-вторых, целебные травы нужно покупать только в аптеках, так как, собирая самостоятельно или покупая у других, вы не можете знать наверняка, насколько правильно был произведен сбор, и нет ли примесей в траве.
Все растения могут быть опасны при бесконтрольном употреблении и передозировке, поэтому обязательна необходима консультация врача. Однако опасность кроется и в популярных лекарственных травах.

Чистотел

Чаще всего его используют для наружного применения, и в этом случае он безопасен. Внутрь его принимают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но такое лечение должно проходить под строгим контролем врача. При передозировке или длительном употреблении, чистотел может подействовать как яд.

Чемерица

Существует масса рекомендаций по использованию этого растения, но никогда нельзя заниматься самолечением, так как оно очень ядовито. Все части чимерицы токсичны, а лекарственные препараты с ее содержанием могут вызвать сильное отравление.

Пижма

Цветки пижмы принимают в качестве желчегонного и противоглистового средства. Из растения делают компрессы, ванночки и примочки для ран, болей в суставах и ушибов. При длительном применении и передозировке пижма опасна. Ее также противопоказано употреблять детям и беременным женщинам.
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