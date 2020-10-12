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Что надо спрятать под матрас, чтобы поправить здоровье

Диана Товсепова
11 часов назад
Как выяснил "Рамблер", пользователи Сети на популярных форумах делятся действенным способом, помогающим избавиться от многих проблем и "прокачивает" здоровье.
Так, оказывается, что всего один зубчик чеснока, спрятанный под матрас или подушку, решит сразу несколько проблем со здоровьем.
Все дело в том, что в этом продукте помимо витамина В, калия, натрия и магния содержится важное вещество аллицин. Он действует как универсальный противомикробный препарат и эффективно справляется со многими вирусами, бактериями и грибками.
Медики рекомендуют класть зубчик чеснока под подушку каждый вечер, потому как аллицин понемногу испаряется из него и начинает «борьбу» с микробами и инфекциями. При этом чесночный аллицин выводит слизь из носовых пазух, и, поэтому, такой способ будет полезен страдающим от насморка людям. Заложенность носа постепенно пропадает под действием полезного растения.
Кроме того, аллицин блокирует синтез нитрозаминов, которые являются канцерогенными соединениями и приводит к мутации клеток, что может привести к развитию онкологии.
Также полезные вещества из чеснока предотвращают закупорку сосудов холестериновыми бляшками. Это доказал с помощью экспериментов Ирвин Голдман из Висконсинского университета в Мэдисоне.
Еще одно полезное свойство зубчика чеснока под подушкой – это то, что он расслабляет нервную систему, помогая заснуть. Так, под действием чеснока организм потребляет больше калия и магния, которые стимулируют выработку гормона, помогающего уснуть.
При этом эксперты отмечают, что чеснок должен быть свежим. При тепловой обработке его полезные вещества уничтожаются.
Народная медицина,
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