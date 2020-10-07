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Опасные методы народной медицины, которые не работают 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Опасные методы народной медицины, которые не работают
Фото: depositphotos
Люди психологически привязаны к народной медицине. Таблетки кажутся нам вредными, врачам мы не доверяем, зато к опыту бабушки, которая лечилась одной ромашкой и прожила до 80-ти лет, относимся с уважением. К сожалению, далеко не все болезни можно велчить при помощи травок. "Рамблер" расскажет о методах народной медицины, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Дышать над картошкой

Если кашель долго не проходил, любая советская мама предлагала подышать над картошкой. Правда, сейчас этот метод считается устаревшим. Пар может помочь справиться с раздражением горла и сухим кашлем, но для этого достаточно включить увлажнитель воздуха или посидеть около ванны с горячей водой. Опасность вареной картошки состоит в том, что больной может получить ожог дыхательных путей.

Капли из чеснока

Возможно, вы слышали, что некоторые борются с насморком при помощи капель из алоэ, лука или чеснока. Это те "препараты", о которых лучше забыть навсегда. Опасность заключается в том, что жгучие соки растений и овощей опасны, потому что могут вызвать ожог слизистой. Ожог может оказаться настолько сильным, что придется вызывать скорую помощь.

Водка при температуре

В деревнях часто использовали метод растирания водкой при высокой температуре, который много раз доказал свою эффективность. Действительно, из-за того, что спирт очень быстро испаряется, температура тела может понизиться, но происходит это довольно мучительно. С детьми же и вовсе может произойти серьезное алкогольное отравление, так как спирт быстро впитывается в кожу.

Плюнуть в глаз

Если у человека назревает ячмень, в народе рекомендуют плюнуть в глаз больному. Правда, это негигиенично и не помогает. Попадание слюны на слизистую глаза может усугубить ситуацию, а все "счастливые случайности", связанные с выздоровлением лишь результат самовнушения. При хорошей рабаботе иммунной системы болезнь проходит через 3-7 дней, если этого не произошло, необходимо обратиться к врачу за лекарствами.

Сода

Очень часто женщины лечат цистит при помощи соды. Специальный раствор можно принимать внутрь или сидеть в небольшой концентрированной ванне. Однако врачи советуют не тянуть с заболеванием и сразу же обращаться к гинекологу или урологу. Дело в том, что виновиники цистита — болезнетворные микробы и бактерии, которые необходимо ликвидировать. Сода способна избавить от болевого синдрома, но она не лечит. А цистит в это время может перейти в хроническую форму.
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Народная медицина
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