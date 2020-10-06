Названы опасности народных средств против ковид

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В России растет заболеваемость коронавирусом. По данным на 5 октября выявлено 10 888 новых случаев инфекции, всего за время пандемии с ковидом столкнулись более 1,2 миллиона человек.

В условиях распространения вируса некоторые россияне решают обезопасить себя народными методами. Врачи в беседе с News.ru рассказали о некоторых домашних способах лечения коронавируса и подчеркнули их бесполезность и даже опасность. Приводим список:

Хождение по гвоздям и стеклу с целью простимулировать рефлекторные точки на ногах

Терапевт Ольга Бурлакова отмечает, что от коронавируса такая методика не защитит, а может закончится ранами и проблемами с позвоночников в перспективе.

Прием соды, перекиси или уксуса, чтобы повысить иммунитет

Реальное последствие метода — проблемы с ЖКТ, в худших случаях рак и слепота.

Употребление клюквы, меда, лимона и других продуктов, защищающих иммунитет

У этих «народных лекарств» нет ярко выраженного вреда, как в предыдущих случаях, однако, подчеркивают специалисты, говорить о способности продуктов вылечить коронавирус нельзя.