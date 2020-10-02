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Зачем больной печени нужен кофе 

Диана Товсепова 9 часов назад
Зачем больной печени нужен кофе
Фото: depositphotos.com
Здоровье печени играет важнейшую роль в функционировании всего организма. Дело в том, что именно печень является главным фильтром организма и именно благодаря ей наши органы не "захлебываются" в токсинах.
При этом, по словам специалистов, здоровье печени может поддержать один из любимых у россиян напитков. Так врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Instagram рассказал, что людям с больной печенью жизненно необходимо пить натуральный кофе.
По словам медика, напиток предотвращает развитие гепатита в цирроз, а цирроза — в рак.

"Поэтому 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы", — объяснил Мясников.

Он объясняет, что даже гипертоники, часто употребляющие кофе и привыкшие к нему, не будут иметь трудности с повышением давления. Кроме того, регулярное употребление кофе снижает риск аритмии и инфарктов, считает Мясников.
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