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Как вывести из организма «плохой» холестерин 

Диана Товсепова 10 часов назад
Как вывести из организма «плохой» холестерин
Фото: depositphotos.com
Специалисты предупреждают, что избыток холестерина крайне опасен для здоровья — жировые бляшки растут и забивают артерии, ухудшая кровоток. В результате сердце и другие органы не получают достаточно кислорода и питательных веществ.
Медики объясняют, что жировые отложения на стенках сосудов затвердевают, деля их жесткими и узкими. По этой причине сердцу нужно работать активнее, чтобы качать кровь в таком же объеме, из-за чего оно изнашивается, а риски заработать сердечно-сосудистые болезни резко возрастают.
Врачи считают, что этот процесс можно остановить, если следить за рационом питания. Как выяснил "Рамблер", в первую очередь рекомендуется отказаться от жареного, а также от красного мяса, масла, молочных продуктов и выпечки, потому как во всем этом содержатся "вредные" жиры.
При этом нужно увеличить в рационе количество ненасыщенных жиров. Ими богаты орехи, растительные масла, авокадо, семена. Стоит также обратить внимание на жирную рыбу, содержащую большое количество полезных омега-3 кислот. Эксперты советуют есть ее 1-2 раза в неделю, отдавая предпочтение форели, сельди, скумбрии или лососю.
В деле борьбы с холестерином особенно отмечают кукурузны отруби:

"Именно кукурузные отруби, никакие другие, потому что в кукурузных отрубях три суточные нормы клетчатки. В овсяных, в пшеничных — там мало", — объясняют эксперты.

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Народная медицина
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