Что будет с вами, если жевать лавровый лист ежедневно

Лавровый лист ценится своим ароматом и вкусом. Наиболее он популярен в готовке, но на самом деле у этой приправы есть целебные свойства. "Рамблер" рассказывает, в каких целях можно жевать лавровый лист.

Что лечит лавровый лист

Эта пряность обладает антисептическими, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Считается, что его нужно жевать при ОРВИ и простудах. Благодаря дубильным веществам и эфирным маслам листья могут вылечить горло, воспаления в носоглотке и решить проблему воспаленных десен. Они улучшают пищеварение и помогают от вздутия живота.

Если жевать лавровый лист каждый день, то повысится иммунитет и устойчивость к различным заболеваниям. Он выводит шлаки и нормализует пищеварение. Если жевать лавровый лист на ночь, то он поможет справиться с бессонницей.

Благодаря полифенолам лавровый лист снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Однако у него есть противопоказания — беременность, кормление грудью, запоры и язва желудка.

Как правильно жевать

Лучше начинать жевать лавровый лист с половинки, а потом уже можно каждый день употреблять по одному целому листу.

Его обязательно разжевывать зубами до самого мелкого состояния. Проглатывать его целиком ни в коем случае нельзя, так как он может застрять в горле и перекрыть доступ к кислороду.