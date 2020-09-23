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Как китайцы продлевают жизнь упражнениями для ног 

Елизавета Назарова 16 часов назад
Как китайцы продлевают жизнь упражнениями для ног
Фото: depositphotos.com
Не секрет, что среди людей из азиатских стран больше всего долгожителей. Кроме того, в преклонном возрасте они остаются бодры и энергичны. Существует несколько практик из китайской медицины, которые направлены на продление жизни. "Рамблер" рассказывает об упражнениях для ног из восточной медицины.
Одно из популярных упражнений — хождение на носочках. С помощью него, как утверждают восточные медики, появляется несколько точек давления, которые оказывают благоприятное воздействие на организм.
Нужно ежедневно ходить на носочках по 1-2 минуты и повторять это упражнение по 3-5 подходов. Считается, что оно снимает усталость с ног, разгоняет кровь в сосудах, помогает похудеть и исправляет осанку.
Второе упражнение представляет собой виброгимнастику для ног. Чтобы Грамотно его выполнить, встаньте голыми ногами на пол, поднимитесь на носочки не более 1 сантиметра от пола, а потом резко опуститесь. Вы услышите стук и хлопок, который будет воздействовать на ваши пятки. При его выполнении есть ряд нюансов. Во время того, как вы опускаетесь, вы не должны испытывать неприятные ощущения. Также не нужно, чтобы боль отдавала в голову. В день нужно делать 60 таких сотрясений, а в середине делать перерыв в 10-20 секунд.
Это упражнение рекомендуют делать тем, у кого отекают ноги или есть проблемы с венами.
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