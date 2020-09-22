Мясников назвал самые опасные народные средства

Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об опасных последствиях использования народных средств для лечения.
Медик отметил антисептические свойства марганцовки, но добавил, что неправильное применение этого средства — например, на слизистых оболочках — чрезвычайно опасно.
"Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз", — указал Мясников.
Перекись водорода идеально подходит для промывки ран. Но врач подчеркивает, что препарат можно использовать исключительно для наружного применения, а если полоскать им горло, промывать слизистые или пить перекись, то это может привести к тяжелым последствиям для организма.
Медик призвал отказаться от использования этих традиционных средств, предпочтя им современные асептики.
Ингаляции картофельным паром могут вызвать ожоги слизистой. Польза подобного способа лечения также вызвала сомнение у Мясникова.
"Помогает? Ну, наверное, нет. Но приятно", — отметил врач.
Особенно осторожно медик призвал относиться к лечению травами. Для их правильного применения необходимы глубокие знания и специальная подготовка. Неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным.
Также Мясников призвал с осторожностью пользоваться медицинскими банками. Врач рассказал историю из собственной практики, когда он, будучи студентом и медбратом, устанавливал банки и случайно уронил горящую вату на спину пациента.