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Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет

Анастасия Иванова
9 часов назад
Подавиться может каждый, и когда рядом есть кто-то, кто может оказать экстренную помощь – это большая удача. А что делать, если рядом никого не оказалось? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет
Фото: depositphotosdepositphotos
Инородный предмет может закупорить верхные дыхательные пути частично (когда пострадавший может хотя бы чуть-чуть самостоятельно дышать, кашлять) и полностью, когда воздух уже не поступает в легкие.
Изначально необходимо успокоиться и постараться прокашляться, наклонившись вниз. Если вы понимаете, что попали в ситуацию, когда воздух не попадает в легкие, у вас есть всего полторы минуты, чтобы помочь себе.
Наклонитесь над спинкой стула или краем ванной, чтобы верхняя часть живота находилась над жёстким ребром. Затем навалитесь на предмет, чтобы давление вытолкнуло инородное тело. Как показывает практика, такой способ наиболее действенный.
Вы также можете надавить кулаком в область живота. Резкими толчками вдавливайте кулак с небольшим смещением к диафрагме. Этот метод называется "прием Геймлиха", но помогает он далеко не всегда.
Вы можете упереться руками в пол, а потом резко, убрав руки, упасть. Этот способ все еще перечисляют спасатели, но называют его наименее полезным.
Подавиться едой в одиночестве, значит попасть в невероятно опасную для жизни ситуацию, поэтому старайтесь есть медленнее и тщательно пережевывать пищу.
Народная медицина,
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