Как самостоятельно и быстро прочистить печень

Печень — важнейший орган, который помогает нам выводить аллергены, накапливать витамины и синтезировать холестерин. Однако наш образ жизни «изнашивает» печень, заполняя ее токсинами.

Как выяснил "Рамблер", одним из способов быстро прочистить печень называют народный рецепт отвара из изюма. Изюм ускоряет биохимические процессы и очищает кровь, а вместе с ней и печень. Кроме того, он относится к питательным сухофруктам с целым комплексом полезных веществ.

В нем содержатся А, В, С, Е, Н, фолиевая кислота, железо, кальций и магний и, самое, главное, инулин. Это вещество выводит токсины из организма, укрепляет иммунитет и положительно влияет на работу печени.

Для отвара необходимо выбрать 150 грамм качественного темного изюма (лучше сморщенный и без блеска, так как он не подвергался химической обработке), тщательно промыть и залить его двумя стаканами кипяченной воды. Отвар следует проварить в течение 20 минут и оставить настаиваться на ночь.

Утром следует процедить отвар и немного подогреть. Принимать его необходимо натощак за полчаса до еды. Такой настой можно принимать пару раз в неделю. Многие пользователи Сети отмечают, что даже через два дня использования, их самочувствие улучшилось.

При этом, такая детоксикация противопоказана людям с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, язвой желудка и желчнокаменной болезнью.

Также, если вы хотите дать печени очиститься, стоит увеличить в своем рационе полезные для нее продукты. Среди таких продуктов выделяют яблоки, свеклу, морковь с капустой, шпинат, чернослив и расторопшу.

Будьте осторожны и не занимайтесь самолечением при серьезных заболеваниях. Если у вас есть хронические болезни, обязательно посоветуйтесь с врачом.