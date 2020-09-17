Народные средства для повышения иммунитета 

Иммунитет — система организма, необходимая для защиты от заражения патогенами, например, вирусами, бактериями. У здорового человека он позволяет минимизировать риск осложнений и легче переносить разные заболевания. Существует множество препаратов для усиления иммунитета взрослым и детям, но не меньшей эффективностью обладают и народные средства. В статье расскажу, как можно усилить защиту организма с помощью доступных методов.

КОГДА НУЖНО УКРЕПЛЯТЬ ИММУНИТЕТ

Иммунная система человека не является постоянной, она может усиливаться или ослабевать. На состояние защиты влияют множество факторов: образ жизни, климат, прием медикаментов и наследственность. Признаки, когда рекомендуется дополнительно укреплять иммунитет:

частые респираторные заболевания;

систематические стрессы;

физические и эмоциональные перегрузки;

нарушения сна;

наличие хронических заболеваний;

несоблюдение сбалансированного питания;

период беременности, детский и пожилой возраст.

При стойких нарушениях защитной системы назначают аптечные препараты. Чаще всего они содержат искусственный интерферон, способствующий усилению сопротивления инфекциям. Любые лекарства должен назначать только врач на основании диагностики.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИММУНИТЕТА

Именно из еды человек получает все необходимые питательные вещества, витамины и минералы. При их недостатке страдает не только иммунитет, но и другие органы, системы организма. Для поддержания здоровья в рацион следует включить следующие ингредиенты:

фрукты, овощи;

зелень;

мясо, рыба;

орехи, сухофрукты;

кисломолочные продукты.

Ежедневный рацион должен быть разнообразным — это позволяет получать максимум полезных веществ естественным путем. Осенью и зимой дополнительно рекомендуется принимать витаминно-минеральные добавки, так как в этот период собственные силы организма ослабевают.

УПРАЖНЕНИЯ

Физическая активность положительно влияет на все органы нашего тела, а также стимулирует иммунитет. Для поддержания здоровья рекомендуется ежедневно выполнять зарядку утром или вечером. Особенно эффективны аэробные упражнения в сочетании с дыхательной гимнастикой. При возможности полезно посещать бассейн не реже 2 раз в месяц, а в зимнее время использовать лыжи, коньки или другие активности на воздухе. Кроме того, рекомендуется регулярного проводить закаливание или принимать контрастный душ, постепенно увеличивая разницу температур. Физическая нагрузка должна соответствовать вашим способностям и состоянию здоровью.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Существует много рецептов народных методов для усиления иммунитета. Чаще всего они содержат ингредиенты, содержащие витамин C, необходимый нашей защитной системе. Перед выбором того или иного средства следует убедиться в отсутствии аллергии или индивидуальной непереносимости к компоненту.

Эффективные рецепты:

Чай с шиповником и рябиной. Взять по 1 ст. л. сухих ягод, залить 1 л кипятка и дать настояться в течение 24 часов. Пить в качестве горячего напитка дважды в день.

Минеральная вода с лимоном, медом. Залить воду комнатной температуры в термос, добавить дольку лимона и 1 ст. л. мёда. Тщательно перемешать и пить мелкими глотками.

Сок апельсина, лимона и каланхоэ. Выжать сок 1 свежего лимона, смешать с апельсиновым в равных пропорциях. Добавить 2-3 ст. л. выжатого листа каланхоэ, пить в течение недели 1 раз в день.

Джем или варенье из малины. Продукт можно употреблять в свежем виде, а также добавлять в горячий чай перед сном. Рекомендуемая суточная дозировка — 2 ст. л. малины.

Настой из ягод. Смешать по 1 ст. л. сухих или замороженных плодов шиповника, малины, рябины и брусники. Залить горячей водой и дать настояться 10 минут. Пить мелкими глотками перед сном в течение недели.

Смесь лука и меда. 2-3 небольших луковицы мелко нарезать, добавить 200 г сахара. Для вязкости добавить 0,5 л воды, варить на пару в течение 30 минут. После охлаждения массы добавить 2 ст. л. натурального меда. Смесь процедить и принимать по 1 ст. л. утром и вечером.

Настой имбиря. Мелко натереть 1 корень имбиря, залить кипятком, дать настояться 2 часа. Пить в подогретом состоянии перед сном в течение 2 недель. Для усиления эффекта можно добавить 1 ч. л. меда на 200 мл настоя.

Для профилактики заболеваний полезно ежедневно употреблять немного лука или чеснока. Эти продукты содержат вещества, стимулирующие иммунитет и снижающие риск инфекций. Кроме того, следует пить как можно больше воды для очистки организма и поддержания водно-щелочного баланса.

При частых заболеваниях врачи рекомендуют сочетать народные методы с аптечными препаратами, чтобы максимально усилить защитные силы организма.

ВЫВОДЫ

Иммунитет влияет на защитные силы организма. Он зависит от образа жизни, экологии и климата, наследственности и общего состояния здоровья.

Самый простой способ усилить иммунную систему — сочетание правильного питания, физических нагрузок и соблюдения режима дня.

В качестве компонентов народных методов для стимуляции иммунитета применяют плоды шиповника, ягоды, сок цитрусовых, лук, мед. Их можно употреблять в различной форме, настой — самый простой метод приготовления.