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Помогают ли горчичники на самом деле бороться с простудой 

Анастасия Иванова 1 час назад
Помогают ли горчичники реально победить простуду
Фото: depositphotos
Все знают, что если простудился, нужно срочно поставить горчичник. Это знание передается из поколения в поколение, правда неизвестно, работает ли народное средство в действительности или это просто эффект плацебо. "Рамблер" выяснил, насколько эффективны горчичники.
Основной компонент компрессов — измельчённые горчичные зерна. Некоторые производители добавляют к нему эфирные масла для приятного запаха. Горчицу особо ценили в Древней Греции, делая из нее полезные мази и использовали как специю.
По сути, горчичники заставляют организм мобилизоваться, так как в их составе содержатся множество компонентов, которые обладают раздражающими свойствами. Организм начинает интенсивно работать: кровеносные сосуды расширяются, а у вегетативной системы повышается тонус. То есть способ действительно работает, хоть и в качестве вспомогательного средства к основному лечению.
Но далеко не каждый знает, что горчичники можно ставить не всегда: при температуре, повреждениях кожи, онкозаболевениях и других воспалительных процессах лучше избегать этот способ. Также врачи не советуют ставить горчичники беременным женщинам и детям до 6 лет.
Компрессы действенны только при болезнях верхних и нижних дыхательных путей (бронхит, астма), помогают облегчить синдром сухого кашля, а также спасают при болезнях суставов.
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