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От каких недугов поможет яблочный уксус

Александра Нечаева
14 часов назад
Яблочный уксус широко применяется не только в быту для приготовления всевозможных блюд, его можно использовать и в лечебных целях. Об этом рассказывает “Рамблер”.

Варикоз

При варикозном расширении вен поможет настойка, приготовленная из яблочного уксуса. Чайную ложку уксуса следует добавить в стакан теплой воды, добавить две чайные ложки меда и хорошенько размешать. Растирать ноги средством рекомендуется утром и вечером.

Слабость

Некоторые спортсмены используют напиток из яблочного уксуса как добавку к пище, чтобы повысить работоспособность и избавиться от слабости после физических нагрузок. Половину чайной ложки уксуса нужно добавить в стакан теплой воды, размешать и выпить. Можно добавить к напитку мед. Злоупотреблять напитком не стоит.

Кожные болезни

Яблочный уксус оказывает антисептическое и регенерирующее действие при различных кожных высыпаниях. Также он успокаивает кожный зуд при укусах насекомых.

Важно!

Яблочный уксус специалисты не рекомендуют употреблять детям до 14 лет, пожилым людям, а также людям, страдающим язвой, гастритом, имеющим проблемы с почками и печенью.
Народная медицина,
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