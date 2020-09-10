Зачем я каждый день пью картофельный сок 

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Картофель мы все привыкли употреблять в составе различных блюд и вовсе не задумываемся о том, что овощ можно применять и в лечебных целях. Не так давно мне рассказали о пользе картофельного сока, с тех пор я взяла за правило употреблять напиток каждый день. О том, зачем я это делаю, рассказываю читателям «Рамблера».

Началось все с того, что меня начала мучить изжога. Никакие средства не помогали, поэтому, отчаявшись, я решила обратиться к народным рецептам. Бабушка посоветовала попробовать картофельный сок. Честно говоря, я слабо верила в эту затею, но последовала совету и с удивлением обнаружила, что изжога довольно быстро прошла.

Как оказалось, на самом деле ничего странного в этом нет. Дело в том, что картофельный сок содержит в себе огромное количество полезных микроэлементов, множество витаминов, аскорбиновая и никотиновая кислоты, крахмал.

Полезные свойства картофельного сока успешно используют для устранения и профилактики болезней, связанных с пищеварительной системой.

Картофельный сок поможет справиться с воспалениями слизистой ЖКТ и восстановить ее, если она была повреждена. Сок корнеплода советуют принимать ежедневно людям с язвой желудка, гастритом и панкреатитом. Поможет он справиться, как уже говорилось выше, и с изжогой: он аккуратно обволакивает слизистые, сокращая раздражающее воздействие на органы пищеварения.

Кроме того, некоторые специалисты отмечают, что регулярное употребление картофельного сока помогает в профилактике онкологических заболеваний, а также служит укреплению иммунной системы и очищает организм от шлаков и токсинов.

Приготовить картофельный сок очень легко: нужно натереть клубень на средней терке и слить выступившую жидкость в отдельную емкость. Добавить к соку немного меда и лимона для вкуса и перемешать. Картофельный сок готов к употреблению.

Важно помнить, что необходимо пить только свежеприготовленный картофельный сок. Использовать зеленоватые или проросшие клубни для приготовления напитка нельзя. Регулярное употребление картофельного сока возможно не дольше месяца, потом следует сделать перерыв. Оптимальное именно для вас «лечение картофелем» может подсказать специалист.