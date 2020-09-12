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Зачем клеить пластырь на пупок

Елизавета Назарова
9 часов назад
В аптеке предлагают много средств, которые спасут ваш вестибулярный аппарат, но не все любят принимать лекарства, но и помогают они не всем. "Рамблер" рассказывает об одном непопулярном, но эффективном способе, который помогает от укачивания.
Многие люди страдают от укачивания в транспорте. Особенно тяжело им дается долгий переезд из одной точки в другой, но иногда избежать поездки нельзя, поэтому приходится обращаться к медикаментам или народной медицине.
Чтобы спастись от укачивания, понадобится обычный лейкопластырь и ножницы. Разрежьте его на две небольшие ленты и наклейте крест-накрест. На протяжении поездки это спасет вас от укачивания. Важно, что во время прицеливания пластыря нужно создать складку, где пупок будет на самом дне. Некоторые говорят, что лучше клеить одну полоску пластыря, причем женщинам его нужно располагать горизонтально, а мужчинам — вертикально.
Врачи соглашаются с тем, что этот способ действительно работает, но научных обоснований ему нет. Некоторые объясняют это тем, что пластырь действует как отвлекающий фактор при укачивании.
"Этот способ действительно работает, но научного обоснования ему нет. Возможно, что пластырь действует как отвлекающий фактор (укачивание вовлекает в процесс вегетативную нервную систему и желудочно-кишечный тракт", — комментировал этот способ Сергей Агапкин изданию "Аргументы и факты".
Народная медицина,Сергей Агапкин,Аргументы и Факты,
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