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Как избавиться от заложенности носа без капель 

Мира Маркина 3 часа назад
Как избавиться от заложенности носа без капель
Фото: depositphotos.com
Заложенность носа — довольно неприятное ощущение, от которого хочется избавиться как можно скорее. Если вы не хотите прибегать к помощи капель или у вас попросту нет их под рукой, попробуйте иначе облегчить свое состояние. Как именно? Расскажет "Рамблер".

Воздействуйте на пазухи носа

При помощи указательного и среднего пальцев слегка надавите на крылья носа и аккуратно массируйте их по кругу в течение 1-2 минут. Эта процедура поможет открыть носовые проходы, и вам будет гораздо проще высморкаться.

Прогрейте переносицу

Возьмите теплую салфетку, предварительно прогрев ее в микроволновке или опустив в горячую воду, и накройте ей нос. Компресс должен быть теплым, а не обжигающим. Тепло сделает слизь более жидкой, что поможет вам высморкаться.

Помассируйте точку между бровями

Легко и уверенно надавите на точку между бровями и массируйте ее в течение минуты. Данный массаж поможет предотвратить высыхание пазух носа и воспаление, уменьшит давление в лобных пазухах и окажет профилактическое воздействие.
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