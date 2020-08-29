Как быстро избавиться от шишек от уколов

Для лечения различных болезней часто выписывают внутримышечные инъекции. Всего один неудачно сделанный укол может стать причиной появления шишки. Как избавиться от гематомы в домашних условиях, расскажет «Рамблер».

У появившихся на ягодицах шишек после уколов есть научное название – постинъекционный инфильтрат. Микротравмы, полученная от введения иглы, способствуют скоплению кровяных и лимфатических клеток. Как правило, они надолго остаются в тканях, из-за чего человек испытывает боль при пальпации и дискомфорт.

Конечно, медработники знают, как справляться с подобным недугом. Есть масса аптечных средств, которые ускорят процесс заживления. Но ведь далеко не всегда есть возможность лишний раз записаться к врачу. Да и не все препараты, которые вам могут порекомендовать, недешевые. Поэтому проще и выгоднее избавиться от шишек самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Вот несколько способов, которые помогут вам.

Йод

Необходимо нарисовать на месте укола йодную сеточку ватной палочкой. Она согреет травмированный участок кожи, благодаря чему усилятся обменные процессы, и, соответственно, гематомы быстрее пройдут. Кроме того, йод можно использовать в профилактических целях – просто нанесите его сразу после инъекции. В таком случае риск появления шишки будет значительно ниже.

Капустный лист

Свежий капустный лист обладает способностью снимать отеки, воспаления и уменьшать болезненность. Достаточно отрезать кусочек листа, слегка отбить его, чтобы выделился сок, и приложить к больному участку, зафиксировав повязкой. Так можно ходить весь день, периодически меняя лист на свежий.

Спиртовой компресс