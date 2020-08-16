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Диетолог перечислил полезные свойства имбиря 

Аргументы Недели и ещё 1 11 часов назад
Диетолог перечислил полезные свойства имбиря
Фото: Аргументы Недели
Несмотря на всю пользу имбиря, люди часто переоценивают его свойства. Диетолог Айтор Санчес рассказал, какое на самом деле специя оказывает влияние на организм.
Врач подтвердил, что имбирь может снижать уровень глюкозы в крови и снимать симптомы простуды. Однако людям с сахарным диабетом стоит употреблять его с осторожностью, передает ФБА "Экономика сегодня". По мнению Санчеса, пациентам с серьезными заболеваниями предварительно следует проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем вводить имбирь в свой рацион.
Ранее диетолог перечислила тех, кому имбирь не принесет пользы. Ольга Деккер предупредила, что некоторым людям специя может принести вред.
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Народная медицина , ФБА "Экономика сегодня"
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