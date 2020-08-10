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Как вылечить укус насекомого в домашних условиях 

Анастасия Иванова 38 минут назад
Как вылечить укус насекомого в домашних условиях
Фото: depositphotos.com
Лето — самое подходящее время года для того, чтобы отдохнуть на даче, выбраться на пикник или уехать за город с палатками. Но впечатление от приятного досуга могут испортить укусы насекомых. «Рамблер» расскажет, как снять отеки с помощью подручных средств.
Прежде всего, место укуса нужно обеззаразить. Подойдет любой спиртовый раствор, в том числе крепкий алкоголь.
После этого нужно снять опухоль. Поможет вам в этом сода, разведенная в пропорции: чайная ложка на полстакана воды. Возьмите кусок ткани, например, носовой платок, смочите его в растворе и сделайте компресс.
Зуд от укуса можно снять с помощью любого средства, в составе которого есть ментол. Для этого отлично подойдет зубная паста.
Также в борьбе с раздражением поможет ледяной компресс. Возьмите кубик льда или замороженный кусок мяса, заверните в тряпочку и приложите к укусу. Но только поможет он не раньше, чем через два часа.
Чтобы не расчесывать укус, вы также можете протереть его уксусным раствором. Только не эссенцией, так как возможен ожог кожи, а именно раствором уксуса с водой в пропорции 1:10. Полученная жидкость обеззаразит укус и успокоит зуд.
В случае, укус не перестал вас меньше беспокоить, примите таблетку антигистаминного средства. Вероятно, у вас просто-напросто началась аллергическая реакция.
Если все вышеперечисленное не помогает, а отек становится все больше, и к нему присоединяются волдыри, значит, насекомое было переносчиком инфекции. В этом случае необходимо незамедлительно посетить врача. К специалисту стоит обращаться и аллергикам в случае, если знакомый привычный препарат не помогает.
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