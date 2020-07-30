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Что поможет вылечить хозяйственное мыло 

Александра Нечаева 1 час назад
Хозяйственное мыло раньше было просто незаменимо в быту. Но, оказывается, его полезные свойства этим не ограничиваются. Этим средством наши бабушки и дедушки пользовались и для того, чтобы вылечить некоторые болезни. О лечебных свойствах хозяйственного мыла рассказывает «Рамблер».

Облегчить боль от небольших ожогов

Если вы обожглись, а под рукой нет необходимого средства, чтобы облегчить боль, воспользуйтесь хозяйственным мылом. Нужно просто намылить место ожога, немного вспенить средство и оставить до полного высыхания. После этого тщательно промыть.

Уменьшить зуд от укуса насекомых

Тут действуем так же, как и в случае с ожогом. Наносим хозяйственное мыло на место укуса и оставляем примерно на 1-2 минуты. После этого смываем средство. Неприятный зуд должен пройти, и вы не расчешете место укуса.

Применить в качестве средства от насморка

Разумеется, не слишком актуально использовать в наши дни для избавления от насморка хозяйственное мыло, но вот наши прабабушки и прадедушки знали, что намыливание пазух носа вполне способно от него избавить. Процедуру обычно повторяли ежедневно в течение недели. Удовольствие, наверно. сомнительное, но, говорят, помогало.
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