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Раскрыто, от каких патологий спасают листья березы 

Medical Note 22 часа назад
Раскрыто, от каких патологий спасают листья березы
Фото: Medical Note
Кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой фитотерапии ИВМ РУДН, руководитель учебно-оздоровительного центра при НАНМ Елена Корсун, провизор Ольга Зорина и врач Алена Парецкая в интервью газете «Комсомольская правда» рассказали о лечебных свойствах березы и противопоказаниях.
Часто высушенные листья березы применяются для профилактики или сопутствующего лечения различных патологий, отметили специалисты.
Так, фито-сборы с березовым листом используются при хронических воспалительных процессов почек, цистите, нефрите. А также для предупреждения этих недугов.
Растение применяют в качестве одного из средств для лечения мочекаменной болезни.

«Листья используют при выведении избытка жидкости при отечности, а также при растворении почечных камней. Но все эти манипуляции должны производиться под руководством врача», — предупредили специалисты.

Среди противопоказаний для использования березы: аллергия на пыльцу дерева, поражение пищеварительного тракта на стадии обострения, а также инфекции мочевой системы в остром периоде.
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Народная медицина , Ольга Зорина , Комсомольская правда
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