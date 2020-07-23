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Как свекла может помочь гипертоникам 

Мира Маркина 23 часа назад
Как свекла может помочь гипертоникам
Фото: depositphotos.com
Повышенное кровяное давление — одна из самых распространенных проблем среди людей среднего и преклонного возраста. Пытаясь побороть ее, многие прибегают к различного рода медикаментам. А между тем иногда стать верным союзником в борьбе с гипертонией может обычная свекла. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Не так давно ученые провели исследование. Они дали небольшое количество свекольного сока крысам, которые имели чувствительность к соли. Другая группа крыс тем временем получала нитрат из корнеплодов и листовых овощей.
В ходе наблюдений специалисты пришли к выводу, что нитратовые добавки в 100 раз эффективнее калия, и именно они помогают предотвратить гипертонию.
Нитраты в большом количестве содержатся в свекле, благодаря чему этот овощ и помогает в борьбе с повышенным артериальным давлением. Однако медики рекомендуют употреблять свеклу в сыром виде, поскольку при термической обработке нитраты растворяются.
В идеале специалисты советуют употреблять свекольный сок. Приготовить его можно самостоятельно при помощи соковыжималки. Если соковыжималки нет, можно натереть свеклу на терке, а затем просто отжать. После того, как сок будет готов, дайте ему настояться хотя бы 2-3 часа. В чистом виде выпивать напиток не рекомендуется, лучше смешать его с другим свежевыжатым соком — яблочным или морковным.
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