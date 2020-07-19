Распространенная проблема системы пищеварения — недостаточная дефекация. Народные средства от запора у взрослых в домашних условиях помогают быстро наладить регулярное опорожнение кишечника.

Затруднения особого характера

Запор — состояние, при котором самостоятельное опорожнение кишечника не происходило больше 3 суток. По данным медицинской статистики, от 35 до 55% взрослых людей знакомы с такой проблемой.

нерегулярное питание;

малоподвижный образ жизни;

недостаток жидкости в организме;

частые, длительные стрессы;

беременность;

продолжительный прием некоторых лекарственных препаратов;

воспалительные процессы в кишечнике;

заболевания эндокринной системы. Причинами запора часто становятся:

геморрой, повреждение анального отверстия;

снижение перистальтики кишечника;

деформирование прямой кишки при хроническом запоре;

снижение иммунитета;

постоянное отравление организма из-за всасывания токсинов из кишечника в кровь;

повреждение слизистой кишечника, внутреннее кровотечение;

привыкание к слабительным лекарственным препаратам. Запор легкомысленно считается постыдной болезнью, поэтому с ним не обращаются к врачу. Облегчить свое состояние быстро можно в домашних условиях. Но при частых запорах надо выяснять причину. Если не лечить такой опасный симптом, то можно получить тяжелые последствия:

Можно принимать народные средства для быстрого избавления от запора и профилактики у взрослых в домашних условиях.

Эффективные способы устранения запора

Существует несколько способов быстрого устранения проблемы. Их нельзя применять постоянно, но в критических ситуациях они пригодятся.

Касторовое масло

Продается в аптеке. Если нет противопоказаний, надо принимать из расчета 1 г касторового масла на 1 кг веса человека. Курс: 1 раз в день не более 3 дней. Облегчение наступает уже в первый день через несколько часов. В столовой ложке примерно 17 г масла. Продается касторка в капсулах. Взрослым можно принимать 20-30 штук на ночь

От запора помогает вода (1 стакан), смешанная с медом (1 ложка). Такую смесь надо выпивать ежедневно утром. Лучше всего от запора помогает мед из луговых трав. Он отличается светлым цветом

Масло и кефир

В натуральный кефир без добавок (500 мл) надо положить ложку любого растительного масла, размешать и выпить. Вскоре кишечник заработает и освободится от каловых масс

Молоко и свежие огурцы

Такое сочетание продуктов вызывает слабительный эффект, ведет к очищению кишечника

Огуречный рассол

Вода от соленых огурцов без специй хорошо очищает кишечник, заставляет его усиленно работать, выводить каловые массы. Пить можно в неограниченном количестве

Клизма с маслом

Хорошо помогает. Для процедуры можно брать любое растительное масло. Перед использованием его надо подогреть до температуры человеческого тела

Быстро устранив проблему, надо восстанавливать работу системы пищеварения. Если этого не делать, есть риск возврата запора.

Продукты со слабительным эффектом

Зная особенности своего кишечника, можно регулировать питание. Если есть склонность к постоянным, хроническим запорам, то в рацион надо включать продукты со слабительным эффектом.

Недостаток растительной клетчатки, кисломолочных продуктов приводит к проблемам с перевариванием пищи, дефекацией. Народные средства с натуральными продуктами от запора у взрослых успешно помогут в домашних условиях.

красная свекла;

чернослив;

яблоки;

груши;

семена кунжута, льна;

сухофрукты;

тыква;

огурцы;

горох;

растительное масло. Слабительные продукты:

Эти продукты можно есть отдельно или готовить в сочетании. Сильный эффект они дают при употреблении в свежем виде.

Рецепты от запора

Народные средства от запора у взрослых в домашних условиях помогут успешно справиться с запорами.

Цитрусовые от запора

Отжать сок лимона среднего размера, добавить один желток куриного яйца, сок половины среднего апельсина. Напиток размешать, выпить за 2 часа до сна.

Лекарство с черносливом

Помыть чернослив (500 г). Добавить воды (3 л), довести до кипения, варить на слабом огне 20 минут, остудить, добавить кору крушины (50 г). Поварить смесь 25 минут, добавить сироп холосас, то есть вытяжку из ягод шиповника. Смесь остудить, профильтровать, пить перед сном по 100 мл.

Морская капуста

Полезно для избавления от запора 2 раза в день пожевать порошок морской капусты, запив водой. Достаточно одной маленькой ложки.

Сок алоэ

Делают выжимку из листьев растения. Сок нужно употреблять в течение дня. Пить по большой ложке через каждые 2 часа. Поскольку напиток горький, его можно разбавить медом.

При заболеваниях желудка такое лечение противопоказано. Перед началом надо проконсультироваться с врачом.

Льняной кисель

Семена льна измельчить до состояния порошка (3 большие ложки), залить кипятком (200 мл), перемешать. Остудить до нормальной температуры, выпить перед сном.

Свекла

Полезно кушать свеклу в любом виде. Ее можно варить, тушить, запекать. При продолжительном запоре можно целый день питаться свеклой с добавлением любого растительного масла. Слабительный эффект будет достигнут через несколько часов.

Полезные соки

Среди народных средств от запоров у взрослых в домашних условиях не последнее место занимают натуральные соки. Их легко готовить, помогают они эффективно.

картофеля;

свеклы;

огурца;

моркови;

сельдерея. Соки восполняют недостаток жидкости в организме, насыщают витаминами, нормализуют работу системы пищеварения, заставляют кишечник активно работать, проталкивая каловые массы к выходу. Лучше всего помогают от запора соки, приготовленные из:

Пить натуральные соки можно отдельно и в смеси. Свекольный сок получается очень концентрированным. Его лучше разбавить морковным, чтобы не напрягать желудок.

Соки надо настаивать перед употреблением 10 минут. Желательно пить свежеприготовленными, их не рекомендуется хранить в холодильнике. Они быстро теряют свои полезные вещества.

Для достижения положительного результата надо выпивать натуральные соки за 30 минут до сна. Можно добавлять в них немного меда для улучшения вкуса, усиления лечебного эффекта.

Очень действенный сливовый сок. Если выпить его вечером, то опорожнение кишечника случится утром без проблем. При употреблении сливового сока в утренние часы дефекация произойдет ближе к вечеру.

Если не получается отжать сок из слив, то можно съесть плоды, не менее 10 штук. Для усиления слабительного эффекта не следует есть незрелые сливы — высок риск отравиться.

Травы от запора

Многие травы имеют слабительный эффект. Народные средства на их основе от запора у взрослых в домашних условиях быстро решают проблему.

Маленькую ложку тысячелистника заливают кипятком (200 мл), дают настояться 2 часа, фильтруют. Принимать надо по 100 мл трижды в день.

Можно готовить настой из фенхеля, укропа, тмина по одному рецепту. Для этого надо взять любой компонент (1 большая ложка), залить кипятком (200 мл), дать настояться 1 час, профильтровать. Принимать по 100 мл до еды. Компоненты можно смешивать или готовить отдельно, но дозировку не менять.

Семена подорожника (1 большая ложка) заливают кипятком (200 мл), настаивают 30 минут, фильтруют. Выпивают на протяжении дня за 3 раза.

Травы эффективно помогают от хронического запора. Принимать их можно при отсутствии аллергической реакции.

Запрещенные при запоре продукты

Жирное мясо: провоцирует тяжесть и метеоризм;

Свежая выпечка: вызывает брожение в желудке;

Крахмал: ухудшает перистальтику кишечника;

Крепкий чай, кофе: вызывают постепенное обезвоживание;

Специи: ведут к раздражению, воспалению желудка;

Копчения, маринады: способствуют воспалениям;

Консервы: вызывают тяжесть в желудке;

Шоколад, какао: обезвоживают, раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта;

Рис: имеет вяжущий эффект;

Алкогольные напитки: ухудшают состояние системы пищеварения;

Вареные яйца: тяжело перевариваются. Некоторые продукты провоцируют запоры, сбои в работе пищеварительной системы. Их надо исключить из меню, особенно при слабой перистальтике кишечника.

Замена запрещенных продуктов свежими овощами, зеленью, фруктами позволит снизить риск запоров, не прибегать к лечению лекарственными средствами.

Проблемы с дефекацией могут наступить в любом возрасте. Для устранения этой проблемы есть много способов. Народные средства от запора у взрослых в домашних условиях эффективно справляются с недугом. Но найти причину может только врач после проведения диагностики.