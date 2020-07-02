Врачи назвали лучший напиток для гипертоников 

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Врачи назвали идеальный напиток для завтрака, который быстро и эффективно поможет снизить высокое давление, сообщает Express.

Гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Она чревата опасными осложнениями, в том числе инсультами и сердечными приступами.

Повышенное давление провоцирует неправильное питание или отсутствие физической активности. Среди средств от гипертонии высокого кровяного давления специалисты особенно выделяют вишневый сок.

По словам диетолога Сары Брюэр, вишневый сок богат антиоксидантами — полифенолами. Они помогают расширить кровеносные сосуды и улучшить их эластичность.

Всего 60 мл кислого вишневого сока может снизить систолическое кровяное давление на целых 7 мм рт.ст. Брюэр заверила: его употребление дает довольно быстрый эффект. Кровяное давление может начать снижаться в течение часа после употребления вишневого сока. Сок действует до восьми часов.