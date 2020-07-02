Диетолог рассказал о целебных свойствах крапивы 

Повысить иммунитет и усилить регенерацию поврежденных клеток можно с помощью распространенного в средней полосе растения — крапивы. Употреблять ее в пищу можно всем. Об этом в интервью с радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, д.м.н Михаил Гинзбург

Крапива богата биоактивными веществами — флаваноидам, фолиевой (витамин В9) и аскорбиновой кислотой (витамин С). Нехватка фолиевой кислоты приводит к анемии, болезням сердца и сосудов, депрессии. От нее зависят состояние кожи, ногтей и волос. Витамин С вовсе называют универсальным лекарством, подчеркивает эксперт.

По словам Гинзбурга, употреблять в пищу крапиву можно всем, главное — не обжечься. Противопоказаний практически нет, осторожность нужно соблюдать разве что при наличии гастрита, язвенной болезни и других заболеваний желудка.

Самый традиционный способ ее приготовления — это суп или салат, добавил диетолог.