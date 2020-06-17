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Как янтарная кислота может помочь от похмелья 

Стелла Шмель 17 июня 2020
Как янтарная кислота может помочь от похмелья
Фото: depositphotos.com
Средств борьбы с похмельем известно множество. Одно из них — янтарная кислота. Как именно она помогает в снятии и облегчении абстинентного синдрома, разбирал "Рамблер".
Янтарная кислота хороша тем, что принимать ее можно как до начала застолья, так и утром — уже с похмелья. Она активизирует энергетический обмен в тканях, повышает эффективность клеточного дыхания, оказывает иммуномодулирующее действие, а самое главное — защищает организм человека от отравлений. Одним из отравлений считается и алкогольное, поэтому прием янтарной кислоты сможет помочь с детоксикацией и улучшит самочувствие.
Кроме того, недавние медицинские исследования показали, что янтарная кислота стимулирует в организме наработку собственного инсулина и помогает нормализации обмена веществ.
Перед применением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.
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