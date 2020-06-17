Как янтарная кислота может помочь от похмелья 

Средств борьбы с похмельем известно множество. Одно из них — янтарная кислота. Как именно она помогает в снятии и облегчении абстинентного синдрома, разбирал "Рамблер".

Янтарная кислота хороша тем, что принимать ее можно как до начала застолья, так и утром — уже с похмелья. Она активизирует энергетический обмен в тканях, повышает эффективность клеточного дыхания, оказывает иммуномодулирующее действие, а самое главное — защищает организм человека от отравлений. Одним из отравлений считается и алкогольное, поэтому прием янтарной кислоты сможет помочь с детоксикацией и улучшит самочувствие.

Кроме того, недавние медицинские исследования показали, что янтарная кислота стимулирует в организме наработку собственного инсулина и помогает нормализации обмена веществ.

Перед применением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.