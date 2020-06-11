Как очистить печень с помощью простой еды 

Во время пандемии коронвирусной инфекции следует быть особенно внимательными к своему здоровью И не только к легким, которые страдают от COVID-19, но и к другим органам. Так например, специалисты считают, что больная печень фактически "притягивает" коронавирус, позволяя его частицам быстро проникать в организм.
При этом печень фильтрует все, что попадает в наш организм, и если она не справляется с функциями, организм хуже противостоит вирусом и бактериям. Загрязненная и "уставшая" печень становится намного уязвимее.
Как выяснил "Рамблер", привести в порядок свою печень можно и с помощью продуктов питания.
Несмотря на едкий запах, пара зубчиков чеснока может активировать печеночные ферменты, которые и очищают организм от токсинов.
Эффективно справляются с очисткой печени и зеленые листовые овощи. Так, растительные хлорофиллы, содержащиеся в зелени, вытягивают из крови токсины. Зелень также защищает печень, нейтрализуя пестициды, тяжелые металлы и химические элементы.
Ешьте побольше шпината, сельдерея, салата, базилика, сельдерея, Они способны увеличить производство и отток желчи, что поможет очищению организма.
Очистить пищеварительный тракт от токсинов помогут яблоки. В них содержатся пектин и необходимые для этого химические элементы. Это позволяет печени справиться с нагрузкой, которую она испытывает постоянно очищая организм.
Грейпфрут также увеличивает выработку печеночных ферментов и способствует очистке печени из-за содержащихся в нем антиоксидантов и витамина C.