Напитки, которые помогут восстановить зрение 

От того, что мы употребляем в пищу, зависит здоровье не только пищеварительных органов, но и всего организма в целом. Многие современные люди занимаются интеллектуальным трудом и работают за компьютерами, а также постоянно пользуются гаджетами. Так очень тяжело избежать перегруза зрения, поэтому нужно постоянно поддерживать здоровье своих глаз. "Рамблер" рассказывает, какие напитки стоит взять на заметку для восстановления зрения.

Морковный сок со сливками

Известно, что в моркови много полезных витаминов и минералов. Среди них содержится b-каротин, который помогает организму вырабатывать витамин А. При его недостатке у человека развивается крупная слепота, а употребление моркови помогает этого избежать. Кроме того, важно употреблять морковный сок с жирами, которые помогают лучше усваивать каротин. Именно поэтому морковный сок предлагают пить вместе с жирными сливками.

Чай из листьев черники

Экстракт этой ягоды содержится во многих витаминах и таблетках для поддержания зрения. В плоде и листьях черники содержится антоцианы. Они укрепляют стенки капилляров и помогают справиться с усталостью глаз. Чай из листьев черники также оказывает противовоспалительное и противовирусное действие, что в целом укрепляет иммунитет и препятствует распространению инфекций, в том числе и глазных.

Отвар шиповника

Этот напиток используют для лечения многих болезней благодаря тому, что в шиповнике содержится много витамина С, а отвар не повышает кислотность желудка. Благодаря тому, что в ягодах содержится большое количество полезного вещества, они помогают укреплять капилляры глаз. Поэтому, если вы стали замечать, что у вас часто лопаются сосуды в глазу, стоит начать употреблять отвар шиповника.