Специи как лекарство 

Экзотические цвета и пьянящие ароматы специй способны превратить обычное блюдо в праздник. В древнейшей науке о здоровье Аюрведе специи называют «чудо-пища» за их способность изменять качества продуктов, улучшать пищеварение и приводить в баланс все системы организма. На протяжении веков специи выбирались в еду именно по лечебным свойствам, поэтому классические рецепты и популярные специи — это полноценное лекарственное средство, проверенное временем!

Все шесть вкусов!

Основной принцип аюрведического питания заключается в том, чтобы включить в каждый приём пищи все шесть вкусов — сладкий, кислый, солёный, горький, острый и вяжущий. Это позволяет нам получить множество ощущений от еды, насытиться ее вкусом, видом, ароматом. И тогда мы не будем зависимы только от количества еды, что помогает избежать переедания и последующих проблем с пищеварением. Большинство наших соотечественников жалуются на однообразие еды (что полностью решается специями) или зависят от какого-то одного вкуса (кто-то сладкоежка, кто-то любит острое, что в больших количествах тоже может быть вредно). Попробуйте в один прием пищи есть понемногу, но с разными вкусами. Вы увидите, насколько быстрее насытитесь.

У большинства специй ярко выраженный вкус и запах, поэтому они легко могут подавить вкус блюда, если положить их больше, чем следует. Для удобства использования специй и большей пользы для организма, были созданы специальные смеси — масалы, в которых все ингредиенты смешаны в нужных пропорциях. Самая известная у нас смесь — хмели-сунели.

Как с ними обращаться

Многие специи лучше всего раскрывают свои качества и ароматы при обжаривании в топлёном или растительном масле. Молотые лучше поджаривать на сухой сковороде. Но будьте осторожны: специи имеют свойство быстро гореть. Как только почувствуете сильный аромат, снимите сковороду с плиты и продолжайте помешивать или встряхивать, чтобы специи не сгорели.

Но, разумеется, самые полезные — свежие и немолотые. Целые зёрна или стручки способны максимально долго хранить все ценные компоненты, которые подарила природа.

Имбирь

Стоимость имбиря сейчас подскочила в 3-5 раз, потому что он известен своим свойством улучшать иммунитет. Но при этом у него есть множество других, не менее полезных свойств: отлично подходит для пищеварения, уменьшает вздутие живота, эффективен при тошноте, облегчает течение респираторных заболеваний (кашель, выведение мокроты).

Есть проблемы с перевариванием пищи? Вам поможет чашка имбирного чая во время еды (1 чайная ложка тёртого имбиря на стакан горячей воды). Такой чай можно выпить и после приема пищи.

Плохой аппетит? Смешайте тёртый имбирь с соком лайма и солью и съешьте за 10–15 минут до еды, чтобы зажечь агни (огонь пищеварения). Имейте ввиду, что сухой имбирь острее, чем свежий.

Асафетида

Гораздо менее известная специя, но при этом специалисты считают ее настоящим спасением для вегетарианцев и веганов. Она помогает избежать скопления газов, поэтому её добавляют в блюда из бобовых (фасоль, чечевица, горох), особенно это важно для людей, которые отказываются от других видов белка.

Еще асафетида — находка для тех, кто не может есть или не любит лук и чеснок. Даже небольшое ее количество придаёт пище приятный луково-чесночный вкус, который особенно хорош в вегетарианских блюдах, карри, тушёном мясе — везде, где обычно используют лук и чеснок.

Асафетида обладает сильным вкусом и запахом, поэтому её нужно использовать в малых количествах и хранить в герметично закрытой ёмкости.

Лучше всего асафетида работает, если обжарить её в горячем масле 5–10 секунд.

Асафетиду можно добавлять в блюда из рыбы, яиц или сыра, если лук будет лишним ингредиентом. Это относится к салатам и к салатным заправкам.

Куркума

Её можно встретить в основных блюдах, в десертах, чае.

Действующее вещество специи — куркумин — продаётся в аптеках. Как правило, куркума в магазинах встречается в молотом виде, реже — в виде корня. Разница в том, что свежая куркума менее острая, чем молотая.

Куркума обладает многими полезными терапевтическими свойствами, в том числе антиоксидантным, противомикробным и репеллентным действием. Широко используется для лечения ран и порезов.

Куркуму хорошо добавлять в смузи. Достаточно ¼ чайной ложки молотой специи или небольшого кусочка корня, чтобы усилить иммунные свойства напитка. Если у вас слабое пищеварение, специя поможет переварить смузи.

О докторе Рагозине Борисе Владимировиче: