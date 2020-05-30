Что делать, если мучает сухой кашель по ночам

Кашель бывает двух видов — "сухой" и "влажный". Во втором случае его можно назвать продуктивным — при влажном кашле выделяющаяся мокрота легко отделяется и способствует очищению бронхов и организма в целом. Сухой же, напротив, сильно изматывает организм и не считается продуктивным, так как при таком кашле не отделяется мокрота. Приступы зачастую настигают именно по ночам, что можно сделать, чтобы облегчить свое состояние? Рассказывает "Рамблер".

Зачастую сухой кашель появляется из-за недостаточной влажности в квартире или доме. Стоит задуматься о покупке увлажнителя, чтобы улучшить воздух в помещении. Если пока возможности приобрести это устройство нет, можно увлажнить воздух, развесив на батарее мокрые полотенца.

Возле кровати стоит поставить стакан с водой, чтобы иметь возможность напиться, когда приступ сухого кашля в очередной раз настигнет. Также помочь успокоить горло может теплый несладкий чай или молоко.

Чтобы заснуть, нужно найти комфортное положение. С этим может помочь дополнительная подушка, подложенная под спину.

Если кашель не унимается, можно устроить водяную баню. Для этого следует зайти в ванную комнату и включить горячую воду на несколько минут. Увлажненный горячий воздух в ванной комнате поможет унять приступ.

Наутро следует обратиться к врачу, так как лечить сухой кашель препаратами без назначения специалиста может быть опасно для здоровья.