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Что делать, если мучает кашель по ночам 

Стелла Шмель 12 часов назад
Что делать, если мучает сухой кашель по ночам
Фото: depositphotos.com
Кашель бывает двух видов — "сухой" и "влажный". Во втором случае его можно назвать продуктивным — при влажном кашле выделяющаяся мокрота легко отделяется и способствует очищению бронхов и организма в целом. Сухой же, напротив, сильно изматывает организм и не считается продуктивным, так как при таком кашле не отделяется мокрота. Приступы зачастую настигают именно по ночам, что можно сделать, чтобы облегчить свое состояние? Рассказывает "Рамблер".
Зачастую сухой кашель появляется из-за недостаточной влажности в квартире или доме. Стоит задуматься о покупке увлажнителя, чтобы улучшить воздух в помещении. Если пока возможности приобрести это устройство нет, можно увлажнить воздух, развесив на батарее мокрые полотенца.
Возле кровати стоит поставить стакан с водой, чтобы иметь возможность напиться, когда приступ сухого кашля в очередной раз настигнет. Также помочь успокоить горло может теплый несладкий чай или молоко.
Чтобы заснуть, нужно найти комфортное положение. С этим может помочь дополнительная подушка, подложенная под спину.
Если кашель не унимается, можно устроить водяную баню. Для этого следует зайти в ванную комнату и включить горячую воду на несколько минут. Увлажненный горячий воздух в ванной комнате поможет унять приступ.
Наутро следует обратиться к врачу, так как лечить сухой кашель препаратами без назначения специалиста может быть опасно для здоровья.
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Народная медицина
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