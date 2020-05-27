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Что можно вылечить одуванчиком 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Что можно вылечить одуванчиком
Фото: depositphotos.com
Многие растения славятся своими лечебными свойствами, но не все доступны людям, живущих в городе без дачи. На самом деле, даже обычные одуванчики могут стать хорошим лекарством от многих болезней. "Рамблер" рассказывает, что и как лечить одуванчиками.
Еще в древности люди собирали молодые одуванчики для того, чтобы делать из них отвары, чаи и настойки. В народной медицине используют все части растения: корни, цветки и стебли.
В одуванчиках содержатся витамины С, Е и В, а также калий, кальций, железо, марганец, фосфор, бор и кобальт. Благодаря такому богатому составу, у этого растения очень широкий спектр применений.

Авитаминоз

Хороший эффект при недостатке витаминов получается после приема сока одуванчика. Соберите листья растения и замочите их в воде, после этого залейте кипятком и слейте. Дальше измельчите в блендере и залейте водой, а потом процедите. Так у вас получится отличный витаминный сок, но с ним надо быть аккуратнее, так как это средство считается мочегонным.

В качестве антисептика

Листья одуванчика имеют противовоспалительное действие. Они помогают при ожогах, ранениях, порезах и укусах насекомых. Для этого нужно взять чистый лист одуванчика, растереть его пальцами до появления сока и приложить к поврежденной коже.

При простуде

Если у человека ОРВИ, ему можно предложить отвар из цветков одуванчика. Для этого соберите и промойте желтые растения, поместите их в термос и залейте кипятком. Принимать отвар стоит с утра перед едой и на ночь. Благодаря витаминам и противомикробным действиям простуженный вылечится быстрее.
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