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Какие напитки поддержат иммунитет во время пандемии 

Диана Товсепова 1 час назад
Пока в мире в самом разгаре пандемия коронавирусной инфекции и вакцина от нее не найдена, людям стоит уделить особенное внимание своему собственному иммунитету. Ведь он, как известно может не дать вирусу пагубно воздействовать на организм и довести легкие до пресловутой пневмонии.
В этом вопросе, как выяснил "Рамблер", на помощь приходят и народные средства вроде витаминных напитков.
Так, многие считают настоящим витаминным зарядом для легких отвар шиповника. Дело в том, что его ягоды содержат аскорбиновую кислоту и соединения, укрепляющие иммунитет.
Чтобы приготовить отвар, нужно залить ягоды шиповника холодной водой, и довести до кипения на медленном огне. Дайте отвару настояться, а затем процедите.
Другим отличным напитком, хорошо работающим при пандемии, медики называют чай с имбирем, лимоном и медом. Такой чай содержит целый список полезных веществ.
В настое шиповника содержится витамин С, который оберегает нашу иммунную систему от простудных заболеваний. К тому же в плодах этого растения аскорбиновой кислоты в 10 раз больше, чем в черной смородине, и в 50 раз больше, чем в лимонах.
А вот чай с куркумой способен предотвратить такие заболевания легких, как фиброз, хроническая обструктивная болезнь легких, аллергическая астма.
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Народная медицина , Видео
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