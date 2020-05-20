Пока в мире в самом разгаре пандемия коронавирусной инфекции и вакцина от нее не найдена, людям стоит уделить особенное внимание своему собственному иммунитету. Ведь он, как известно может не дать вирусу пагубно воздействовать на организм и довести легкие до пресловутой пневмонии.

В этом вопросе, как выяснил "Рамблер", на помощь приходят и народные средства вроде витаминных напитков.

Так, многие считают настоящим витаминным зарядом для легких отвар шиповника. Дело в том, что его ягоды содержат аскорбиновую кислоту и соединения, укрепляющие иммунитет.

Чтобы приготовить отвар, нужно залить ягоды шиповника холодной водой, и довести до кипения на медленном огне. Дайте отвару настояться, а затем процедите.

Другим отличным напитком, хорошо работающим при пандемии, медики называют чай с имбирем, лимоном и медом. Такой чай содержит целый список полезных веществ.

В настое шиповника содержится витамин С, который оберегает нашу иммунную систему от простудных заболеваний. К тому же в плодах этого растения аскорбиновой кислоты в 10 раз больше, чем в черной смородине, и в 50 раз больше, чем в лимонах.

А вот чай с куркумой способен предотвратить такие заболевания легких, как фиброз, хроническая обструктивная болезнь легких, аллергическая астма.