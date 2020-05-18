Нестандартные способы использования «Звездочки» 

Бальзам "Золотая звезда" или, как его многие называли "Звездочка" популярен своими свойствами лечения всех болезней. "Рамблер" рассказывает о нестандартных способах использования этого средства.

Грибок

Многие врачи рекомендуют наносить "Звездочку" на пальцы ног, стопы и ногти. Нужно использовать бальзам два раза в неделю на зараженных участках кожи, чтобы увидеть результат. После курса лечения можно продолжить наносить "Звездочку" на стопы для профилактики подобных заболеваний. Также бальзам может вылечить натоптали и мозоли.

Средством комариных укусов

"Звездочку" можно использовать как средство от комаров и укусов насекомых, так и после того, как вас укусили. Чтобы насекомые к вам не приближались, смажьте все открытые места бальзамом, исключая лицо. В случае, если неприятность уже случилась и вы чувствуете зуд, нанесите средство на укус, он избавит от неприятных ощущений и поможет быстрее заживить рану.

При порезах

Так как бальзам обладает антисептическим и заживляющим действием, его можно использовать для обработки порезов или других ран. Однако, не открытых ранах делать это нужно очень аккуратно и только в крайних случаях, так как состав бальзама может принести неприятные ощущения.