Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетолог оценила противовирусные свойства чеснока 

RT на русском 15 мая 2020
Диетолог оценила противовирусные свойства чеснока
Фото: RT на русском
Врач-диетолог, генеральный директор Клиники эстетической медицины Наталья Григорьева прокомментировала противовирусные свойства чеснока.
«Противовирусные свойства чеснока подтверждены исследованиями. Этот пряный овощ содержит вещество аллицин. Было отмечено, что аллицин укрепляет иммунную систему, стимулируя синтез Т‑лимфоцитов (Т‑киллеров), которые необходимы для уничтожения чужеродных агентов, в том числе и вирусов», — отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По мнению Натальи Григорьевой, необходимое для укрепления иммунитета количество чеснока зависит от индивидуальных особенностей пищеварительной системы.
При этом она уточнила, что пары зубчиков чеснока в день вполне достаточно для здоровых людей, однако при обострении гастрита и колита чеснок противопоказан.
Ранее врач Лариса Алексеева в беседе с радио Sputnik дала рекомендации по употреблению продуктов, содержащих необходимые для поддержания здоровья витамины.
Видео дня. Когда должно насторожить появление синяков
RT на русском: последние новости
Эпидемиолог оценил опасность путешествий после пандемии коронавируса Эпидемиолог оценил опасность путешествий после пандемии коронавируса В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире Иммунолог — об особенностях COVID-19 и разработке вакцины Иммунолог — об особенностях COVID-19 и разработке вакцины
Комментарии
Народная медицина , Наталья Григорьева , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
Названа причина ошибочных тестов на COVID-19
Названа причина ошибочных тестов на COVID-19
Как максимально обезопасить себя, выходя на работу
Как максимально обезопасить себя, выходя на работу
«Тоталитаризм и произвол»: врач высказался о масках
«Тоталитаризм и произвол»: врач высказался о масках
Оценено заражение коронавирусом через вентиляцию
Оценено заражение коронавирусом через вентиляцию
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
00:18
Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
Коронавирус
Почему маски с клапанами не остановят COVID-19
00:17
Почему маски с клапанами не остановят COVID-19
Коронавирус
100-летняя россиянка победила коронавирус
02:39
100-летняя россиянка победила коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение