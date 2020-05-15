Диетолог оценила противовирусные свойства чеснока 

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Врач-диетолог, генеральный директор Клиники эстетической медицины Наталья Григорьева прокомментировала противовирусные свойства чеснока.

«Противовирусные свойства чеснока подтверждены исследованиями. Этот пряный овощ содержит вещество аллицин. Было отмечено, что аллицин укрепляет иммунную систему, стимулируя синтез Т‑лимфоцитов (Т‑киллеров), которые необходимы для уничтожения чужеродных агентов, в том числе и вирусов», — отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По мнению Натальи Григорьевой, необходимое для укрепления иммунитета количество чеснока зависит от индивидуальных особенностей пищеварительной системы.

При этом она уточнила, что пары зубчиков чеснока в день вполне достаточно для здоровых людей, однако при обострении гастрита и колита чеснок противопоказан.

Ранее врач Лариса Алексеева в беседе с радио Sputnik дала рекомендации по употреблению продуктов, содержащих необходимые для поддержания здоровья витамины.