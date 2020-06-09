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Как проверить здоровье внутренних органов с помощью ложки 

Елизавета Назарова 9 июня 2020
Как проверить здоровье органов с помощью ложки
Фото: depositphotos.com
Конечно, все болезни органов живота дают о себе знать почти сразу после их появления. Однако многие люди просто не обращают на это внимания, так как диарея, запор или боли могут появиться просто от того, что человек неправильно сочетает продукты. "Рамблер" узнал о способе проверки здоровья желудка с помощью обычной ложки.
Вам понадобится металлическая ложка. Лучше не брать серебряную для чистоты эксперимента, так как этот материал считается очищающим и дезинфицирующим.
Так, вы берете простую металлическую ложку. Вам нужно провести ее вогнутой частью по языку и обильно смочить ее слюной. Держитесь строго за ручку. не дотрагивайтесь до основной части. После этого положите ее в прозрачный пакет.
Во многих источниках рекомендуют положить пакет с ложкой под свет настольной лампы, но современные светильники не достаточно нагревают, поэтому можно подержать ложку под лампой, а потом положить на батарею. И там, и там она должна пролежать 1-2 минуты.
После этого достаньте ложку из пакета, осмотрите и понюхайте ее. Если запах и цвет не изменился, то с вашим здоровьем все в порядке.
Резкий запах гнили говорит о том, что есть проблемы с легкими и желудком. Если ложка пахнет сладким, возможен диабет. В случае запаха аммиака, стоит проверить почки.
Также на ложке может появиться налет. От его цвета зависит проблемный орган. Желтый или белый толстый налет говорит о плохом состоянии щитовидки. Если ложка покрылась фиолетовым цветом, у человека есть проблемы с холестерином и кровообращением, также возможен бронхит. Оранжевый цвет расскажет о заболевании почек, а белый — о наличии респираторной инфекции.
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