Почему есть чеснок каждый день опасно

С самого детства мы знаем о том, что чеснок повышает иммунитет и незаменим в осенне-зимний период. Из-за этого многие даже не подозревают о том, что этот продукт способен навредить организму, если употреблять его каждый день. Чем опасен чеснок? Выяснял "Рамблер".

Прежде всего злоупотребление чесноком способно привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Помимо того, что чеснок пагубно влияет на микрофлору желудка, он может спровоцировать появление язвы или хронического гастрита.

Помимо этого избыток чеснока негативно сказывается на почках и печени. В ходе эксперимента исследователи из США выяснили, что водный экстракт чеснока уничтожает печень грызунов за счет своих токсических элементов.

Большую опасность чеснок представляет и для кровеносной системы. Чрезмерное употребление продукта замедляет остановку кровотечения, а порой и вовсе провоцирует внутреннее.

И наконец, любители чеснока могут также столкнуться с нарушениями мозговой активности. Все дело в сульфаниле-гидроксильном ионе, который, проникая в кровь мозга, способствует мигреням, рассеянности и в целом делает человека заторможенней.

Вот почему даже с таким, на первый взгляд, полезным продуктом следует быть осторожней.