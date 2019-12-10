Чем лечебные грязи могут навредить здоровью

Грязелечение или пелоидотерапия известно человечеству еще сов времен древних египтян — именно они стали первопроходцами в этом вопросе.

Перечень болезней, от которых могут помочь лечебные грязи, весьма велик, и многие граждане даже считают, что грязелечение помогает вообще от всего. И уж точно не способно навредить организму. И вот в этом-то кроется глубокое заблуждение.

Опасны, потому что эффективны

Как и любое эффективное лекарство или процедура, лечебные грязи опасны именно потому, что эффективны. Медики относят их к так называемым высокоактивным процедурам, оказывающим весьма серьезную нагрузку на весь организм. Здоровому человеку грязелечение повредить не может, но вот список противопоказаний у него едва ли не такой же, как и список показаний.

Именно поэтому ни в коем случае нельзя самостоятельно выписывать себе грязевые ванны, это может сделать только врач после всестороннего обследования. Недаром грязелечение, в основном, проводится только на базе санаториев.

Противопоказана процедура при активном туберкулезе, болезнях крови, ВИЧ, эпилепсии, заболеваниях щитовидной железы, поражениях легких, любых видах кровотечений, беременности, нефрите и нефрозе, наличии любых новообразований, как доброкачественных, так и злокачественных, гипертонии, циррозе печени и гепатитах любого вида.

Но даже при лечении тех заболеваний, терапия которых пациенту показана, необходимо соблюдать особую осторожность.

Активные вещества, которые содержатся в грязях, могут нанести серьезный вред здоровью при обострении хронических болезней.

Австралийские исследователи пришли к выводу, что практически все виды грязей обладают общими свойствами — малой теплопроводностью и высокой теплоемкостью, что очень полезно при лечении костных и гормональных патологий, но только в стадии ремиссии.

При обострениях у 680 человек и 1000, проходивших лечение в санаториях Болгарии и юга Франции, возникали осложнения эндокринологических патологий и заболеваний суставов, а также появились рецидивы.

Нельзя проводить процедуру и при наличии острых воспалительных процессов. Например, грязелечение отлично показало себя в лечение ревматизма, но его можно назначать не ранее, чем через полгода после острого приступа.

«Сам себе санаторий»

Категорически нельзя заниматься и самолечением. Нередко возле водоемов, на берегах которого имеется лечебная грязь, можно встретить людей, с головы до ног, покрытых этой самой грязью. Стремясь сэкономить на санатории и врачах, граждане самостоятельно прописывают себе процедуру, даже не подозревая о том, что при неправильном ее проведении она может стать опасной и даже смертельной.

Дело в том, что та грязь, которую отдыхающие достают со дна водоемов, больше чем наполовину состоит из бесполезных ила и песка, пользы от которых организму нет никакой. Но что самое страшное, природная неочищенная грязь может содержать еще и болезнетворные микроорганизмы, и вирусы — кишечную палочку, вирусы различных форм гепатитов.

В медицинских учреждениях используется только очищенная грязь, прошедшая стандартизацию, подтверждающую наличие всех полезных элементов и отсутствие «балласта».

Еще одна опасность кроется в том, что после нанесения грязи на кожу люди в таких стихийных «грязелечебницах» греются на солнце, дожидаясь, когда грязь высохнет.

Делать это очень опасно, поскольку сочетание воздействия лечебной грязи и ультрафиолета негативно отражается на самочувствии, особенно на состоянии сердечно-сосудистой системы, провоцирует развитие онкологических заболеваний и старение кожи.

Другая крайность — обертывания полиэтиленовой пленкой. Пленка усиливает тепловую нагрузку на организм, подвергая его серьезному стрессу. Проводить такую процедуру можно только под наблюдением врача.

Но даже и в том случае, когда грязелечение не имеет противопоказаний и проводится в условиях санатория, необходимо соблюдать предельную осторожность. Специалисты не рекомендуют проводить процедуры после плотного обеда, приема алкоголя и курения.

Нельзя сразу после грязелечения принимать водные процедуры или солнечные ванны, а длительность процедуры не должна превышать 30 минут. После каждого сеанса необходимо отдохнуть в течение 30–40 минут. При правильном проведении грязелечения эффект от него обязательно будет положительным.