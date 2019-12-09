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В каких случаях ожог нельзя промывать водой 

Умная 11 часов назад
В каких случаях ожог нельзя промывать водой
Фото: Умная
Ожог — это разновидность повреждения как кожного покрова, так и мягких тканей человека. Он может быть вызван воздействием высоких температур или соприкосновением с химическими веществами. Выделяют несколько степеней повреждения. Даже небольшие ожоги очень болезненны. Чтобы уменьшить страдания человека и свести к минимуму последствия такой травмы, нужно знать правила по оказанию первой помощи. Неправильные действия легко могут усугубить ситуацию и продлить страдания.

Первая помощь

Ни в коем случае нельзя смазывать термические повреждения маслом. Образовавшаяся пленка не даст телу остывать. А это первая задача при ожогах. Именно устранение причины и понижение температуры кожи является смыслом доврачебной помощи, которую можно оказать пострадавшему. Остудить обожженный участок можно холодной проточной водой. При ожогах кипятком, огнем или раскаленными предметами это является самым правильным способом повысить теплоотдачу кожи.
Только после этого можно применять специальные противоожоговые медицинские препараты. Их действие направлено на дезинфекцию и обезболивание участка поврежденной кожи. С небольшим повреждением можно справиться, не прибегая к помощи врача. Со сложными ожогами нужно обращаться в стационар.

Когда пораженный участок запрещается промывать водой?

Очень осторожно относитесь к химическим ожогам. Например, место повреждения кожи негашеной известью ни в коем случае нельзя мочить. То же относится к органическим соединениям алюминия. При малейшем контакте с водой эти вещества становятся в несколько раз активней.
Для начала нужно очистить участок кожи от вещества. Это лучше делать ватным тампоном или мягкой марлей, смоченными в растительном масле. Когда химическое вещество удалено из раны, ее необходимо обработать 5%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты. Ожог после контакта с соединениями алюминия можно обработать неэтилированным бензином или керосином. А после попадания фенола на тело человека, нужно смывать его остатки 4%-ным этиловым спиртом. Не менее опасна фосфорная кислота. После ее попадания на кожу сразу же удалите кусочки фосфора и промойте поврежденный участок 5%-ным раствором медного сульфата или марганцовки.
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Теги:
Народная медицина , Ожог
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