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Зачем я кладу мыло в постель 

Рамблер 17 часов назад
Зачем я кладу мыло в постель
Фото: Depositphotos
Если вы подумали, что для того, чтобы наслаждаться приятным ароматом или в целях обеззараживания постельного белья, то ошиблись. Обычное мыло помогает во время ночного сна совсем по-другому. Ловите лайфхак на «Рамблере».
В качестве моющего средства мыло используют все, а вот о его других поистине невероятных свойствах мало кто знает. В частности, я использую кусочек мыла как средство от… судорог ног.
Наверняка многие сталкивались с тем, что по ночам конечности сводит судорогой. Прямо скажем, ощущение не из приятных. Боль обычно накатывает волнами, сделать с ней ничего невозможно, остается лишь стиснуть зубы и терпеть, пока судорога пройдет.
Если вы хотите избавиться от этого ночного кошмара, просто положите в постель кусок обычного мыла. Аромат выбирайте по своему вкусу, запах в данном случае роли не играет. Мыло следует поместить в кровати так, чтобы оно не мешало спать, лучше всего — под простыню в области ног или просто оставить под одеялом.
Все. Никаких других манипуляций производить не нужно. Ложитесь спать и наслаждайтесь сном без судорог.
Медики, кстати, объяснить этот странный эффект никак не могут, но факт остается фактом: способ работает. Правда, некоторые специалисты уверены, что секрет трюка с мылом в обычном самовнушении. Даже если это и так, главное — результат. А он вас непременно порадует.
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Комментарии 9 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Народная медицина
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