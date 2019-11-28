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Напитки, которые стоит пить для очищения печени 

Yellmed 1 час назад
Напитки, которые стоит пить для очищения печени
Фото: Yellmed
Наша печень — это наше здоровье. Она очищает кровь, вырабатывает желчь, борется с вредоносными микроорганизмами, синтезирует гормоны. Лучше всего наша печень работает именно ночью, поэтому это время надо использовать с толком.
На проблемы с печенью могут указывать боли в правом боку, лишний вес, сбои в пищеварении, плохая кожа и постоянная усталость.
Выпейте перед сном ромашковый чай: он не только очищает печень, но и помогает успокоиться и уснуть быстрее.
Вам понадобится: столовая ложка сухих цветков ромашки и стакан воды.
Заварите ромашку, как чай, и дайте настояться в течение 10 минут. Для вкуса можете добавить в напиток мед.
Теплый напиток с имбирем и лимоном насытит организм эфирными маслами и антиоксидантами. Печень будет лучше работать, выводя токсины и очищаясь.
Вам понадобится: 3 сантиметра корня имбиря, пару кружков лимона, 2 стакана воды.
Воду нужно вскипятить, добавить лимон и имбирь. Проварите напиток 8-10 минут на небольшом огне и остудите его.
Отвар овса славится своими свойствами очищать печень и улучшать обмен веществ. Особенно полезно восстанавливать им печень после длительных заболеваний.
Вам понадобится: 2 стакана овса с шелухой, литр воды.
Овес нужно тщательно вымыть, не очищая, и залить кипятком в термосе. Настаиваться такой отвар должен не менее 10-12 часов. Потом его следует профильтровать, хорошо промыть вместе с шелухой и поместить в термос. Залить кипятком и настаивать 12 часов. Профильтрованный напиток употреблять с медом.
Напиток с куркумой и яблочным уксусом улучшит пищеварение, а также работу печени и желчного пузыря. Старайтесь использовать для его приготовления домашний яблочный уксус.
Вам понадобится: столовая ложка яблочного уксуса, половина чайной ложки куркумы, стакан воды, чайная ложка меда, столовая ложка сока апельсина.
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Теги:
Народная медицина
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