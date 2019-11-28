Напитки, которые стоит пить для очищения печени

Наша печень — это наше здоровье. Она очищает кровь, вырабатывает желчь, борется с вредоносными микроорганизмами, синтезирует гормоны. Лучше всего наша печень работает именно ночью, поэтому это время надо использовать с толком.

На проблемы с печенью могут указывать боли в правом боку, лишний вес, сбои в пищеварении, плохая кожа и постоянная усталость.

Выпейте перед сном ромашковый чай: он не только очищает печень, но и помогает успокоиться и уснуть быстрее.

Вам понадобится: столовая ложка сухих цветков ромашки и стакан воды.

Заварите ромашку, как чай, и дайте настояться в течение 10 минут. Для вкуса можете добавить в напиток мед.

Теплый напиток с имбирем и лимоном насытит организм эфирными маслами и антиоксидантами. Печень будет лучше работать, выводя токсины и очищаясь.

Вам понадобится: 3 сантиметра корня имбиря, пару кружков лимона, 2 стакана воды.

Воду нужно вскипятить, добавить лимон и имбирь. Проварите напиток 8-10 минут на небольшом огне и остудите его.

Отвар овса славится своими свойствами очищать печень и улучшать обмен веществ. Особенно полезно восстанавливать им печень после длительных заболеваний.

Вам понадобится: 2 стакана овса с шелухой, литр воды.

Овес нужно тщательно вымыть, не очищая, и залить кипятком в термосе. Настаиваться такой отвар должен не менее 10-12 часов. Потом его следует профильтровать, хорошо промыть вместе с шелухой и поместить в термос. Залить кипятком и настаивать 12 часов. Профильтрованный напиток употреблять с медом.

Напиток с куркумой и яблочным уксусом улучшит пищеварение, а также работу печени и желчного пузыря. Старайтесь использовать для его приготовления домашний яблочный уксус.

Вам понадобится: столовая ложка яблочного уксуса, половина чайной ложки куркумы, стакан воды, чайная ложка меда, столовая ложка сока апельсина.